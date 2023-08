Nederlandse topbedrijven benoemden afgelopen jaar slechts vier vrouwen in raad van bestuur

Het aantal vrouwen in de Nederlandse bedrijfstop blijft voor het tweede jaar op rij achter. Slechts 15 procent van alle bestuurders is vrouw, blijkt uit de nieuwe editie van de jaarlijkse Female Board Index.

Groeide het aantal vrouwelijke bestuurders bij de 88 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven tot 2020 gestaag, sindsdien zit de klad er goed in. Van de 30 directieleden die afgelopen jaar werden benoemd, zijn er slechts vier vrouw. Bovendien vertrokken er ook nog drie vrouwen na slechts één termijn te hebben gediend. Ter vergelijking: in 2020 was bijna één op de drie nieuwe bestuurders vrouw.

Het aantal vrouwelijke leden in de raden van bestuur blijft zo op een schamele 15 procent steken, evenveel als een jaar geleden. 61 beursgenoteerde bedrijven - waaronder grote spelers als Aegon, ASML, Heineken, koffie- & theegigant JDE Peet’s en Philips - hebben zelfs geen enkele vrouw in hun raad van bestuur. ,,We blijven helaas ver weg van een evenwichtige man-vrouw verhouding in de top van ons bedrijfsleven,” concludeert Mijntje Lückerath, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg en al zeventien jaar verantwoordelijk voor de Female Board Index.



Raad van commissarissen

Toch is het niet alleen kommer en kwel. Er zijn ook bedrijven die het wél goed doen. Zo hebben grote bedrijven als Arcadis, Fugro, KPN, NN, Ordina, PostNL en WoltersKluwer allemaal een raad van bestuur die voor de helft uit vrouwen bestaat.

Het aantal vrouwelijke commissarissen blijft bovendien groeien, zij het licht. Van de 71 afgelopen jaar benoemde commissarissen zijn er 37 vrouw. Vier op de tien commissarissen (39 procent) is daarmee nu vrouw. ,,Het aantal vrouwen in de raden van commissarissen is daarmee geen punt van zorg meer", stelt Lückerath.

WoltersKluwer leidt ook hier de Female Board Index: twee derde van de raad van commissarissen is vrouwelijk. Die plek deelt de uitgever met Snowworld. Arcadis doet het met 60 procent vrouwelijke commissarissen ook goed.

De totaalbalans blijft desondanks door het achterblijvende aantal vrouwelijke topbestuurders negatief. De raad van bestuur heeft immers normaliter het primaat bij beursgenoteerde bedrijven. Een duidelijke oorzaak voor de stagnatie van het aantal vrouwelijke bestuurders is er niet. Lückerath denkt echter dat de aandacht voor het onderwerp is verslapt. ,,Tot 2020 gold er een wettelijk streefgetal van 30 procent vrouwen in zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur. Dat streefgetal is er sindsdien niet meer.”

Wel kwam er een wettelijke verplichting van minimaal 33 procent vrouwelijke commissarissen bij beursgenoteerde ondernemingen. De hoop was dat deze vrouwen hun invloed zouden aanwenden bij benoemingen in de raad van bestuur. ,,Dat vliegwieleffect blijft helaas voorlopig uit,” ziet Lückerath.

Goede richting

Volgens haar is het voor bedrijven eenvoudiger om vrouwelijke commissarissen te werven. Commissarissen moeten een goed cv bezitten, maar hoeven niet per se uit hetzelfde werkveld afkomstig te zijn. ,,Ze kunnen ook uit de politiek, van maatschappelijke organisaties of uit de universitaire wereld komen.”

De vraag is hoe het aantal vrouwelijke topbestuurders weer de goede richting op kan. Moet een nieuw kabinet ook een quotum voor vrouwelijke bestuurders instellen? Lückerath begrijpt de roep, maar is zelf geen voorstander. ,,Een quotum is niet de manier. Voor het aantal vrouwen in de raden van commissarissen heeft de wettelijke verplichting ook geen verschil gemaakt. Het percentage lag vlak voor de invoering al bijna op een derde.”

De jonge generatie vindt diversi­teit belangrijk Mijntje Lückerath, Female Board Index

De overheid zou wellicht toch weer met een streefgetal kunnen komen, suggereert ze. ,,Dat houdt het onderwerp wél duidelijk op de agenda. Bedrijven moeten ieder jaar in hun jaarverslag uitleggen waarom ze achterblijven en wat ze doen om de streefwaarde wél te halen.”

Wat Lückerath betreft moeten slecht presterende bedrijven zich generen dat ze er niet in slagen meer vrouwen te vinden voor de raad van bestuur. ,,De jonge generatie vindt diversiteit belangrijk. Bedrijven die daar niet op inspelen zijn minder aantrekkelijk als werkgever voor hen.”

De Female Board Index neemt alle 88 bedrijven mee met een beursnotering aan de AEX, midcap (AMX) en small cap (AScX). De peildatum is altijd 31 augustus van het lopende jaar.



