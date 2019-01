‘Nederlandse treinen reden nog nooit zo punctueel als in 2018'

In 2018 stonden treinen minder vaak stil dan in 2017. Het aantal grote storingen daalde met 10 procent van 627 naar 558. Gemiddeld duurde een storing 132 minuten, nagenoeg even lang als in 2017. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.