Nederlandse tropenarts met uiterst besmettelijke lassakoorts overleden

De Nederlandse tropenarts die met lassakoorts in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was opgenomen, is gisteravond overleden. Dat schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. De arts was tijdens zijn werk in een ziekenhuis in Sierra Leone besmet geraakt met het virus en werd naar Nederland gebracht met een speciale vlucht.

Bij een tweede Nederlandse arts, die in hetzelfde ziekenhuis in Sierra Leone werkte, is eveneens lassakoorts vastgesteld. Ook hij is onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en kwam gisteren met een speciale ambulance aan bij het Calamiteitenhospitaal, in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Volgens de bewindsman was het LUMC geen optie meer, omdat veiligheidsmaatregelen rond de inmiddels overleden patiënt ‘een groot beslag leggen’ op de capaciteit van het ziekenhuis.

De twee Nederlandse artsen zouden besmet zijn geraakt tijdens de operatie van een zwangere vrouw in het Masanga-ziekenhuis eerder deze maand , zo meldt UK News. De vrouw zou later zijn overleden. In het ziekenhuis werkten in totaal zeven Nederlanders en drie Britten. De doktoren die contact hebben gehad met de beide besmette artsen zijn inmiddels gerepatrieerd, meldt het RIVM, dat de bestrijding van het virus coördineert. Voor zover bekend is bij de andere artsen ‘een verhoogd risico’ vastgesteld.

Lassavirus

Het lassavirus, behorend tot dezelfde familie als het ebolavirus, komt vrij zelden voor in ons land. De laatste keer dat het in Nederland werd geconstateerd was in 2000. De afgelopen veertig jaar is de ziekte hier slechts twee keer vastgesteld. In Europa was in 2016 voor het laatst een geval van lassakoorts gemeld. Het komt vooral voor in delen van West-Afrika in landen als Nigeria, Sierra Leone en Ivoorkust.

Het is een zeer besmettelijke ziekte die door bepaalde soorten muizen door hun urine of ontlasting kan worden verspreiden. Daarnaast kan het virus zich van mens op mens verspreiden, maar de kans daarop is klein, aldus het RIVM. De meeste mensen die besmet zijn, hebben geen specifieke klachten. Ongeveer 10 op de 100 mensen krijgen na een besmetting last van ernstige klachten als koorts, hoofdpijn, gewrichts- en spierpijn. Gemiddeld overlijden één tot twee op de tien mensen aan de gevolgen van de ziekte.

Landen als Nigeria en Liberia kampen momenteel met een uitbraak van de ziekte. In Nigeria waren er dit jaar al ruim 726 bevestigde gevallen, waarvan 154 patiënten zijn overleden. In Liberia spraken de autoriteiten in september een gezondheidscrisis vanwege de uitbraak van lassakoorts.

Isolatie