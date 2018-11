Nederlandse trucker belandt in oorlog met ‘gele hesjes’

VIDEONederlandse truckers zijn op hun hoede om in een oorlog te belanden tussen politie en ‘gele hesjes’, nadat een Nederlandse chauffeur deze week in België werd aangevallen. ,,Schreeuwende stenen gooiende idioten omsingelden mijn vrachtauto.’’

De protesten van de ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk en nu ook in België worden steeds gewelddadiger. Vrachtwagens worden geplunderd en de politie heeft al tientallen relschoppers opgepakt.

Quote Dit was geen protest maar een rel met schreeuwen­de idoten Cees de Wit Directeur Cees de Wit van De Wit Transport uit Hillegom krijgt woensdagavond laat telefoon. Het is goed mis met een van zijn trucks. ,,Een chauffeur van ons gaat bij Charleroi de snelweg af. Hij wordt tegengehouden door van die gele hesjes. Ze schuiven balken voor de wielen zodat hij niet verder kan. Achter hem loopt het verkeer vast.’’

De chauffeur - een man met meer dan 25 jaar ervaring - beleeft de angstigste uren uit zijn carrière. Zijn vrachtwagen wordt bekogeld met takken en stenen. De ‘gele hesjes’ slaan op de deuren van zijn cabine. Rond 23:30 uur wordt het echt grimmig. De gele hesjes zijn verdwenen. Er staat nu een joelende meute met bivakmutsen. ,,Rellende, schreeuwende idioten. De mobiele eenheid spuit met een waterkanon vol op de vrachtauto. Er wordt traangas afgevuurd. Onze chauffeur zit er middenin en kan geen kant op. Vóór hem de ME, áchter hem de relschoppers.’’ De doodsbange trucker krijgt de schrik van zijn leven wanneer de Belgische ME zijn vrachtwagen meerdere keren ramt met een bulldozer om erlangs te kunnen.

De Wit komt er met 50.000 euro schade aan de vrachtwagen nog relatief goed vanaf. En de chauffeur raakt gelukkig niet gewond. Bij andere protesten worden trucks in brand gestoken en geplunderd door de demonstranten. ,,Ook achter onze vrachtwagen werd een truck geplunderd’’, zegt De Wit. Voor zijn lading - bloemen - hadden de relschoppers geen belangstelling.

Blokkade

Wat De Wit is overkomen, is de schrik van de Nederlandse transportbedrijven die door Wallonië en Frankrijk moeten. Tonnis van der Laan van Van Wijngen International houdt de Franse nieuwssites nauwlettend in de gaten. ,,Want bij een blokkade sta je al snel een dag of langer vast. Maandag en dinsdag stonden tientallen wagens van ons stil in Normandië, voor Bordeaux en bij Valence.’’ De firma Van Wijngen rijdt met honderd trucks louter op Frankrijk. ,,We hebben alleen Franse chauffeurs en die krijgen van collega’s onderweg gelukkig veel informatie door over de blokkades. Dan proberen we om te rijden. Deze week hebben we toch wel 1000 kilometer moeten omrijden om blokkades te vermijden.’’

Mohammed Mouadem van Kennis Transport denkt dat ook zijn 70 vrachtwagens meer dan 1000 kilometer extra hebben afgelegd. ,,In een paar gevallen is het niet gelukt om bij de klant te komen. Vooral rond Montpellier was het raak.’’

Wantrouwen

Van der Laan heeft geen enkele sympathie voor de ‘gele hesjes’. ,,Brandstofprijzen stijgen in heel Europa, dus ook in Frankrijk.’’ Mouadem heeft er evenmin begrip voor, maar kijkt er ook niet van op. ,,Demonstreren zit Fransen in het bloed. Er is altijd wantrouwen tegenover de regering, wie er ook aan de macht is. Dat uit zich altijd zo.’’

De Wit heeft geprobeerd aangifte te doen, maar krijgt in België nul op het rekest. ,,Er is 50.000 euro schade aan de wagen. Uiteindelijk heeft mijn chauffeur de bloemen nog wel kunnen afleveren en heeft hij wat geslapen. We zijn hem gisterochtend gaan halen en nu zit hij thuis. Maandag gaat hij weer rijden, voorlopig maar even niet naar Charleroi.’’