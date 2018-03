Nederlandse vrouwen verkracht na feest met 'loerende mannen' en belabberde beveiliging

Loerende mannen en een belabberde beveiliging. Dat zag Naomi Verbaan op het feest in club Roxy, waarna twee Nederlandse meiden zijn verkracht. Afgelopen vrijdag is het duo vermoedelijk in de club gedrogeerd. Die avond was ook Naomi er. 'Ik voelde me een prooi.'

Ondertussen vertelt een medewerker van het feest, dat de naam Ballin' draagt, dat bij volgende evenementen veiligheid extra aandacht zal krijgen. ,,Zoiets als dit is nooit eerder gebeurd,'' aldus Chriss Davis. Vier mannen zijn aangehouden op verdenking van het verkrachten van de Nederlandse jonge vrouwen.

Ook Davis is geschokt door de berichten in de media over het lot van de Nederlandse meiden van 21 en 22 jaar. Zij waren dit weekend in Antwerpen, waar ze ook club Roxy bezochten. Daar is het duo vermoedelijk drugs toegediend. Voor de vijf mannen die met de twee meegingen naar hun hotelkamer waren de vrouwen vervolgens een gemakkelijke prooi.

De twee vrouwen herinnerden zich de volgende ochtend amper tot niet wat er was gebeurd. Pas na berichten van personeel over de mannen die 's ochtends hun hotelkamer verlieten, kwamen ze stukje bij beetje achter de gruwelijke waarheid: ze zijn niet alleen bestolen, maar ook verkracht.

Volledig scherm Een aankondiging van het feest Ballin in Roxy, waarna twee jonge Nederlandse vrouwen zijn verkracht. © @Facebook

Dankzij een doortastende hoteleigenaar, die ingreep toen één van de vermoedelijke daders weer opdook, konden uiteindelijk drie mannen worden aangehouden.

Naomi vertelt hoe ze zich niet op haar gemak voelde, op het feest waar ook de twee vrouwen waren. Toen ze met haar vrienden binnenkwam was er geen beveiliger te zien. ,,Niemand werd gefouilleerd, er werden geen identiteitsbewijzen gevraagd.''

De barman stond later stiekem binnen te roken terwijl bezoekers daarvoor naar buiten moesten. ,,Er was geen gezellige sfeer zoals ik die gewend ben. Aan de zijkant stonden jongens te loeren. Ik voelde me net een prooi, maar heb niet gezien dat iemand daadwerkelijk lastig werd gevallen.''