Nederlandse vrouwen werden nog nooit zo laat moeder: ‘Gevoed door opties als eicellen invriezen’

Vrouwen in Nederland en andere Europese landen worden steeds later moeder. Uit cijfers van statistiekbureau Eurostat blijkt dat de gemiddelde Nederlandse vrouw inmiddels op haar dertigste een kind krijgt.

De leeftijd waarop Nederlandse vrouwen voor het eerst zwanger raken en bevallen stijgt al sinds de jaren 70, al leek die ontwikkeling na de millenniumwisseling even stil te vallen. In 2019, waarvan nu de cijfers bekend zijn, lag die leeftijd bij de eerste bevalling voor het eerst boven de 30.

Niet alleen in Nederland, maar in alle Europese landen wachten vrouwen steeds langer voor ze aan kinderen beginnen. In Italië zijn vrouwen gemiddeld gezien het oudste als ze voor het eerst moeder worden: 31,3 jaar. De jongste moeders van Europa komen uit Bulgarije: daar krijgen moeders gemiddeld op hun 26ste hun eerste kind.

Trend zet door

Hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser stelt voorop dat deze trend al jaren gaande is, en volgens hem ook nog wel een tijd zal duren. Fauser benadrukt dat het wel moeilijker kan zijn om zwanger te raken, naarmate vrouwen ouder worden. ,,Bij vrouwen vanaf dertig jaar neemt de vruchtbaarheid geleidelijk af. Daarnaast is de kans op zwangerschapscomplicaties ook groter.”

Toch ziet Fauser dat vooral hoog opgeleide vrouwen er steeds vaker voor kiezen om hun zwangerschap uit te stellen. ,,Een factor die daarbij meespeelt is dat het onder andere een beetje wordt gevoed om de zwangerschap uit te stellen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid voor vrouwen om hun eicellen in te vriezen.” Andere redenen zijn volgens de hoogleraar het toegenomen gebruik van anticonceptie in de afgelopen jaren, maar ook dat vrouwen vaker carrière willen maken.

Er zijn ook zeker voordelen aan het later krijgen van kinderen, is Fauser van mening. ,,Je zou kunnen zeggen dat het op latere leeftijd een meer gebalanceerde keuze is. Mensen zijn dan misschien meer voorbereid op het ouderschap.” Daarbij benadrukt de hoogleraar wel dat iedereen zelf moet kiezen wanneer hij of zij aan kinderen toe is. ,,Maar laat het wel een goed geïnformeerde beslissing zijn.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: