Nederlandse wint loodzware ‘Marathon van het zand’

Respect. Dat kreeg ze ook van de mannen. Bijna allemaal door haar verslagen. ,,Ik moest een keer even stoppen, had enorme rugpijn, moest kokhalzen. Een Franse loper stopte gelijk om te vragen hoe het ging.’’ Het was een van de schaarse slechte momenten van Ragna Debats tijdens haar zesdaagse tocht door de woestijn. Ze was niet alleen de beste van 158 vrouwen uit de hele wereld, ze werd twaalfde in het algemeen klassement. Ze was sneller, sterker en beter dan 659 mannen. ,,Ik had graag bij de top 10 gelopen, maar door de pijn in mijn rug moest ik wat snelheid minderen.’’



Pijn veroorzaakt door haar rugzak. Elke deelnemer aan de Marathon des Sables, de ‘marathon van het zand’, moet zijn of haar eigen voedsel meenemen voor de zes etappes tussen de 25 en 80 kilometer. Een race diep verstopt in het oosten van Marokko, tegen de grens met Algerije, met temperaturen ver boven de 30 graden overdag, en onder de 10 ’s nachts, wanneer iedereen in tenten slaapt. ,,Mijn rugzak bonkte op mijn rug, en er ontstond een oedeem.’’



Enkele dagen na haar terugkeer is Ragna Debats weer begonnen met trainen. Ze had verwacht vermoeider te zijn na haar eerste deelname aan de helse woestijnrace. Ze deed de 225 kilometer in 22 uur en 33 minuten. De tweede vrouw eindigde op bijna drie uur later. Op 1 mei heeft Ragna haar volgende race, in China. Dit keer een ‘skyrun’, een 32 kilometer lange wedstrijd naar 4700 meter hoogte. Ragna wil graag winnen, zoals ze in 2018 alle races won waaraan ze meedeed. Inclusief het officiële wereldkampioenschap.