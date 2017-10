Nee, vaderschapsverlof komt voor mij te laat!

Twee luttele dagen. Die mochten en mogen kersverse vaders tot 1 januari 2019 doorbrengen met hun baby, op kosten van de overheid. Daarna is er een week doorbetaald verlof, daarna zijn er nog vijf weken met behoud van 70 procent salaris die papa's thuis door mogen brengen.

Euforisch

Quote Om maar eens een understatement te gebruiken: zo'n bevalling gaat je niet in de koude kleren zitten Boudewijn Steur Bij Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit, staan ze op de banken door het nieuws. ,,Dit is een euforische avond,'' zegt een woordvoerder. We hebben hier zo lang voor gepleit. De aanwezigheid van de vader bevordert de intelligentie en ontwikkeling van kinderen. Er vanaf het begin af écht zijn zorgt voor positieve effecten op de lange termijn. En nu kunnen we eindelijk vaste rolpatronen doorbreken. Moeders komen op werkgebied niet automatisch op achterstand te staan,'' legt een woordvoerder uit.

Maar dan zal je maar precies een jaartje eerder papa worden, zoals Boudewijn Steur. Zijn vrouw is uitgerekend op 8 januari van wat je het verkeerde jaar zou kunnen noemen: 2018. ,,Die vijf dagen komen dus mooi een jaar te laat,'' grapt hij. Want laten we wel wezen, uiteindelijk kan het de pret niet verpesten. ,,Dit lijkt me in het kader van de mannenemancipatie meer dan terecht. Ik was ook niet van plan om na twee dagen weer aan de slag te gaan. Ik zit in elk geval een paar extra dagen thuis, ik denk een week of twee, al was het alleen maar om mijn dochter een beetje te leren kennen. Daar wacht ik al een maand of negen op! En ik wil er zijn voor mijn vriendin. Zo'n bevalling gaat je toch ook niet in de koude kleren zitten, om maar een understatement te gebruiken.''

Het kwam voor alle vaders tot nu toe op de vakantiedagen aan, blijkt ook uit het verhaal van Miko Flohr. Die nam maar vakantiedagen op, om meer dan de luttele twee dagen vaderschapsverlof door te kunnen brengen met zijn pasgeboren kroost. ,,Onze familyplanning is echt uitstekend geregeld,'' laat hij met een knipoog weten. ,,Het is goed dat het er komt, maar voor ons is het net te laat. Ik heb mazzel met een flexibele baan, in aanliggende maanden heb ik voorbereid en ingehaald.''

Unieke kans

Het is haast van de gekken. De Nijmeegse hoogleraar ontwikkelingspsychologie Carolina de Weerth pleit al veel langer voor meer verlof voor vaders. En moeders trouwens. Een jaar voor beiden zou volgens haar veel voordelen opleveren, maar de stap van het nieuwe kabinet is al 'geweldig nieuws'. Met een uitroepteken, welteverstaan. ,,Ik hoop dan ook dat vaders er gebruik van gaan maken en dat het binnenkort onderdeel is van de Nederlandse cultuur rondom de geboorte van een kind. Voor beide ouders is het een zeer speciale periode waarin ze zo samen de baby kunnen leren kennen en kunnen wennen aan het ouderschap. Het is een unieke kans voor de baby om een band te beginnen en te ontwikkelen met beide ouders.''