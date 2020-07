Neef Taghi bekent huren loods, maar ontkent nog steeds betrokkenheid bij moord op Wiersum

Dat bleek vandaag tijdens een nieuwe inleidende zitting tegen Taghi, een neef van Ridouan Taghi. Taghi deed deze bekentenis tijdens een verhoor bij de onderzoeksrechter in mei. Daarnaast verklaarde hij dat hij voor ongeveer 50 personen auto’s heeft laten checken op de aanwezigheid van peilbakens. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat in het drugsmilieu auto’s vaak worden voorzien van volgapparatuur.

Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert vermoord. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die in het liquidatieproces Marengo tientallen verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Ridouan Taghi. Het OM ziet in Taghi ook de opdrachtgever voor de moord op Wiersum, maar heeft daarvoor vooralsnog geen bewijs. Volgens het OM heeft neef Anouar Taghi auto’s geleverd aan Moreno B. en Giërmo B., die de uitvoerders zouden zijn van de moord op Wiersum.

Gestolen auto's geleverd door Taghi

Het OM zegt dat er volop bewijs is tegen Anouar Taghi. Volgens de officieren zijn twee auto’s (een Renault Mégane en een Volkswagen Transporter) die zijn gebruikt bij voorverkenningen voorafgaande aan de moord door de groep van Taghi geleverd aan de groep die de moord heeft uitgevoerd. Taghi en enkele andere verdachten worden verdacht van het stelen van snelle auto’s, die gebruikt konden worden voor liquidaties en plofkraken. Taghi zegt echter geen weet te hebben van liquidaties, en dat hij daar niets mee te maken heeft. Wel heeft hij dus toegegeven een loods in Utrecht te hebben gehuurd, waar snelle auto’s gestald kon worden.

Het OM gelooft echter niets van deze uitleg. ,,Het is moeilijk voorstelbaar dat iemand die een dergelijke organisatie aanstuurt, die auto’s steelt en heelt en die geen enkele moeite heeft met het schoonvegen van drugsauto’s, geen weet zou hebben van wat er met die auto’s wordt gedaan.” Ook hecht het OM veel waarde aan wat Taghi zei in een afgeluisterd gesprek: ‘Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht. Mijn dna is gevonden.’ Vlak na de moord op Wiersum was Taghi al een week naar Marokko vertrokken.

Aanval met mokerhamers

Naast de verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum, wordt Taghi verdacht van nóg een moordaanslag. Het gaat daarbij om een incident dat in oktober 2019 in Utrecht plaatsvond. Daarbij werd de 28-jarige Utrechter Alae H. uit het niets door drie mannen in elkaar geslagen met mokerhamers en honkbalknuppels. Die raakte zwaargewond en overleefde de moordaanslag ternauwernood. De daders gingen er met bivakmutsen in een grijze bus vandoor.

Omdat de politie toen Taghi’s telefoon al afluisterde, kon nog diezelfde avond de bus die de daders gebruikten worden gelokaliseerd. Daarin werd een tas gevonden met wapens, met daarop het bloed van het slachtoffer. In de bus werden bovendien dna-sporen van Taghi vastgesteld. Politiebronnen zeggen dat het slachtoffer is aangevallen, omdat hij niet meer met de groep van Taghi zou willen werken.

‘Telefoontje goed uit te leggen’

Volgens advocaat André Seebregts is het afgeluisterde telefoontje, waarin Taghi zegt gezocht te worden voor de moord, goed uit te leggen. Volgens Seebregts deed Taghi er ‘alles aan’ om af te komen van de man met wie hij telefonisch sprak. Die kwam volgens Seebregts steeds om geld zeuren, en daarom kwam Taghi met het verhaal dat hij gezocht zou worden omdat er dna gevonden zou zijn. ,,Dat is onzin, want er is helemaal geen dna gevonden van mijn cliënt.” Het verhaal is volgens de advocaat dus verzonnen.

Eind september gaat de zaak tegen Taghi weer verder, en dan wordt het proces voor het eerst tegelijkertijd gevoerd met de zaken tegen de vermeende schutters Moreno B. en Giërmo B. Tot die tijd blijft Anouar Taghi in de cel zitten.