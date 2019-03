‘Neergeschoten oud-profvoetballer Abdellaoui was niet betrokken bij conflict’

Abdellaoui werd op 6 februari onder vuur genomen in de Amsterdamse wijk IJburg, waar hij woont. Volgens de politie wordt nog onderzoek gedaan naar het motief achter het schietincident. ,,Een van de scenario’s is dat iemand anders het doelwit was”, aldus de zegsvrouw.



De oud-voetballer zei eerder al dat hij niet het beoogde doelwit was. Hij denkt dat de kogels bedoeld waren voor zijn zwager, aangezien hij werd neergeschoten voor het huis van zijn zus, van wie hij de auto had geleend. ,,Ik kwam de sleutel terugbrengen. Daar hebben ze geprobeerd me neer te schieten, om me af te maken. Toen kwam bij mij in eerste aanleg op: dit is voor mijn zwager. Het is gewoon voor de man van mijn zusje.”



Zijn advocaat verklaarde ook dat de oud-voetballer geen enkel conflict heeft. ,,Hij houdt zich verre van drugshandel of andere misdrijven en is geen onderwerp van een politieonderzoek of zo”, Sanne Schuurman. ,,Hij bouwt gewoon aan zijn trainerscarrière. Het heeft er echt alle schijn van dat hij domme pech heeft gehad.”