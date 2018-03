,,Dit is maart. De ene keer schurkt het tegen de lente aan, dan weer tegen de winter. Eind deze week gaat de wind naar het oosten draaien en boven Noord-West Rusland zit nog steeds een enorm reservoir aan kou. Als de wind maar lang genoeg oostelijk is, komt die kou vanzelf onze kant op en dan krijgen we hetzelfde verhaal als eind februari: een Arctische uitbraak van heel koude lucht die hier in het weekeinde arriveert. Met matige vorst, zo'n -5 graden Celsius, in de nacht. En overdag net boven het vriespunt,'' zegt weerman Marco Verhoef. Het is niet anders: ruiten krabben, mutsen en dassen uit de kast. Zónder de ijspret, want daar is het niet koud genoeg voor.

Quote Don't shoot the messenger Weerman Marco Verhoef

De Russische Beer is terug en niemand heeft nog zin in dat beest, beseft ook Verhoef. ,,Als we naar de temperaturen voor de komende 15 dagen kijken, dan denk ik dat we vandaag de hoogste temperatuur voor de rest van de maand hebben. Tja, helaas, don't shoot the messenger. Al was het maar dat er dan niemand meer is om positief nieuws te brengen.''

April

Eind volgende week lopen de temperaturen heel voorzichtig weer een beetje op. De echte winterhaters moeten nu maar stoppen met lezen. Want als het weer uit het verleden een indicatie voor de toekomst is, dan is de koude nog lang niet voorbij. Het komt vaker voor dat de lente zich verstopt. Vijf jaar geleden was ook zo'n gure jojo-maart. Toen duurde het tot half april voordat het een beetje aangenaam werd.