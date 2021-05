Negen jaar geëist tegen twee mannen uit Zoetermeer die aanslag wilden plegen in Nederland

Sahand en Shahram worden ervan verdacht een terreuraanslag in Nederland te hebben willen voorbereiden ‘met bomvesten en autobommen’. Wat hun doelwit was, waar Nederland aan is ontsnapt, is niet duidelijk. De politie kwam de Zoetermeerders op het spoor via inlichtingendienst AIVD. De dienst meldde destijds dat de mannen op zoek waren naar iemand die hen kon trainen in het gebruik van explosieven. De politie startte daarop een infiltratieactie. Ook werden beide mannen afgeluisterd, waarbij wapengeluiden te horen zouden zijn net als de beruchte IS-video ‘You must fight them, oh mujahid’, waarin uitleg wordt gegeven over hoe je thuis explosieven en ontstekers kan maken.