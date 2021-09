Negen personen in ademnood in container Maasvlakte: ‘Geen verstekelingen, maar drugsuithalers’

Aan het begin van de middag was nog onduidelijk hoe het met de insluipers ging. Op foto's van persfotografen is te zien dat er zeker twee personen in een politiebusje zitten.



Containerbedrijven in de Rotterdamse haven hebben veel last van insluipers die proberen om drugs uit op hun terreinen gestalde containers te halen. Het komt ook voor dat insluipers zich verstoppen in lege containers en daar overnachten. Ze verzamelen de partijen cocaïne in een andere container om op een later moment de hele partij van het haventerrein te rijden.