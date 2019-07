Nek-aan-nekrace weerstations: Arcen favoriet, boer bederft het voor Ell

Het is gewoon een wedstrijd geworden tussen de 35 weerstations in Nederland: wáár wordt het warmterecord gebroken en hóe warm wordt het daar? Meteorologen van Wageningen wedden met elkaar en hier en daar wordt lokaal het weer zelfs een beetje beïnvloed.

Het officiële weerstation in Arcen is volgens diverse weermannen en –vrouwen om meerdere redenen een belangrijke kanshebber. ,,De zuidelijke ligging is gunstig, het is een eind van zee en ligt op zandgrond. Zand warmt snel op”, zegt meteoroloog Arthur Kappetijn van MeteoGroup.

Bij MeteoGroup hebben ze er onderling zelfs een weddenschapje op staan. Kappetijn zet Arcen op één om het Gelderse Warnsveld (38,6 graden in 1944) op te volgen als warmste Nederlandse plaats ooit. En hij is de enige niet. Diverse weermannen in het land gokken op Arcen. In het Limburgse dorp - dat tegen de Duitse grens aanligt - kunnen ze niet wachten om ‘Warnsveld’ te verslaan, weet lokale weerman Lei Spreeuwenberg. ,,Dat record gaat eraan”, verzekert hij. ,,We zijn een stuk dichterbij dan vorig jaar.”

Valsspelen

Ze kunnen het en ze willen het. Sterker: ze doen er alles aan. Het dorpje met amper 2300 inwoners nam het vorig jaar, toen het ook al zo heet was, niet zo nauw met de regels. Station Arcen werd toen zelfs beticht van ordinair vals spel. Een mysterieuze witte vrachtwagen dook op naast het weerstation om de temperatuur omhoog te krijgen. Het mocht toen overigens niet baten.

Dit jaar gokken ze gewoon op de kracht van Moeder Natuur en de zon. ,,De zandgronden, die in tegenstelling tot vochtig klei makkelijk opwarmen, en de wat beschutte ligging maken Arcen een van de grote favorieten,” zegt Ben Lankamp van Weerplaza.

Sproeiende boer

Quote Vandaag het record breken? Dan kan een ander weerstati­on morgen ‘d'r op en d'r over’ Ben Lankamp, Weerplaza Maar hij ziet nog een paar kanshebbers vandaag in het diepere zuiden van Nederland, waar vanmiddag tussen 16.00 en 19.00 uur de heetste lucht voorbij gaat komen: Eindhoven, of Gilze Rijen. ,,Normaal gesproken zou ook het weerstation in het plaatsje Ell kans maken, maar daar is al dagen een overijverige boer z'n land aan het sproeien,” zegt Lankamp. ,,Het weerstation mag hij natuurlijk niet besproeien, maar de lucht eromheen koelt wel iets af daardoor.”



Ook het in het diepe zuiden gelegen Maastricht met z'n weerstation doet mee, maar slechts als outsider. ,,Het station ligt op een soort plateau en daar zie je als het heel warm wordt toch iets van wind ontstaan,” zegt Lankamp. En Warnsveld? Al bijna 75 jaar recordhouder? Daar is al jaren geen officieel weerstation meer. ,,Het dichtstbij ligt weerstation Deelen maar dat ligt voor nu echt veel te noordelijk om kans te maken,” aldus Lankamp.

Nog een kanshebber

Er is nog een kanshebber in Zuid-Nederland: Westdorpe in Zeeland. Ook daar willen ze graag geschiedenis schrijven. Er is zelfs een website: westdorpehetwarmstedorpvannederland.nl. Stefan Joos en Fabrice Lottin zijn de drijvende krachten erachter. De slogan heeft een dubbele betekenis: ,,Het is hier ook vaak het warmst maar daarnaast bedoelen we natuurlijk ook dat het een gastvrij dorp is,” zegt Joos.