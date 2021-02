Nel (67) overleed aan kanker: ‘Diagnose kwam te laat door corona’

Minder kankerdia­gno­ses door corona, maar dat klinkt mooier dan het is

6:30 REGIO - Voor het eerst in dertig jaar is het aantal kankerdiagnoses afgenomen. In Noord-Brabant was de daling nog groter dan in de rest van het land. Het klinkt als goed nieuws, maar de oorzaak is corona. De bevolkingsonderzoeken waren tijdens de eerste golf stilgelegd en de zorg was toen vooral gericht op het virus.