Nel en Nico geven elk jaar duizenden Sinterklaascadeautjes aan kinderen van minima

Boswachter haalt uit naar Dijkhoff na ludieke actie met ballonnen: 'Hoe dóm kun je zijn!?’

24 november Het was een actie met een knipoog, een ludieke reactie op de vele kritieken van de afgelopen tijd, maar opnieuw heeft Klaas Dijkhoff zich de woede op de hals gehaald. De fractievoorzitter van de VVD stuurde, na een congres in Den Bosch, ruim vijfhonderd wensballonnen de lucht in. Boswachter Frans Kapteijns wist niet wat hij zag. ,,Hoe dóm kun je zijn zeg!”