Nepagenten aangehouden na ‘verkeerscontroles’ in Noord-Holland

14-jarige jongen opgepakt voor aanranding in Valkenburgse wijk

18:04 Een veertienjarige jongen uit Valkenburg is opgepakt, omdat hij mogelijk een vrouw heeft aangerand in de Limburgse plaats. De jongen is vandaag thuis aangehouden en zit vast voor verhoor, laat de politie weten. Verdere mededelingen worden niet gedaan.