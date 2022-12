Nergens voor deze 68 kinderen met kanker was plek in Oekraïne, in Nederland wel

UPDATE Aardbeving bij Gronings dorp Froombosch: ‘Een doffe knal, voelde als explosie onder de grond’

In Groningen heeft even na middernacht een aardbeving plaatsgevonden. Die had volgens metingen van het KNMI een kracht van 1.9. Het epicentrum lag bij het dorp Froombosch, ten oosten van de stad Groningen en niet ver van Slochteren.

7:45