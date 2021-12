Net veroordeelde oprichter Loterijverlies gaat door en vraagt deelnemers opnieuw om geld

Ferdy Roet (op zijn verzoek volledige naam gemeld) is de oprichter van claimorganisatie Loterijverlies. Daarmee voert hij al jarenlang actie tegen de Staatsloterij, volgens hem namens nog steeds enige tienduizenden mensen die zich misleid voelden omdat hun winstkansen kleiner waren dan voorgespiegeld. Roet (van huis uit jurist) wist meer dan twaalf jaar geleden aan het licht te brengen dat de Staatsloterij prijzen trok uit een pot waarin ook onverkochte loten zaten. Dat leidde tot veel commotie in Nederland. Sinds 2008 vecht hij tegen de Staatsloterij.

‘Manier om mij uit te schakelen’

Roet kwam na jaren tevergeefs onderhandelen en procederen tegen de Staatsloterij zelf bij justitie in beeld. Hij zou het inleggeld van de mensen waarvoor hij zei op te komen, zelf achterover hebben gedrukt om onder meer een villa in Bergen mee te betalen. De rechtbank in Zwolle achtte gisteren bewezen dat Roet ruim 2,8 miljoen euro heeft verduisterd. Roet moet twee jaar de cel in, maar gaat in hoger beroep. Hij zegt dat de rechtszaak een manier is om ‘hem uit te schakelen'.