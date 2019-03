Neuropsycholoog Erik Scherder: Doe normaal en ga gewoon weer bewegen!

‘Gewoon weer bewegen’ klinkt erg makkelijk, maar toch is er vaak iets wat mensen tegenhoudt. Die luiheid hebben we te danken aan de evolutie. ,,We moesten rusten, omdat we niet wisten of we de volgende dag eten zouden hebben.’’ Toch is het belangrijk om bewegen te verweven in dagelijkse dingen. Erik gaat zelf niet naar de sportschool, maar volgens hem is dat geen reden om niet elke dag te bewegen. Hoe je dat kunt doen? Hierover geeft de professor meerdere tips in de aflevering. Tipje van de sluier: maak er een gewoonte van om een halte eerder uit de tram te stappen.