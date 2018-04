Nick zet zijn fiets nooit op slot: 'Ik investeer in vertrouwen'

Het experiment kostte hem wel een klap geld, want de eerste fiets die hij onbewaakt achterliet, een dure sportfiets, werd na twee jaar gestolen. ,,Vanaf toen ben ik oude barrels gaan kopen van vijf tientjes die ik zelf opknapte. Die werden wel veel sneller gestolen, in drie tot vier maanden. Ik denk dat mensen minder snel geneigd zijn iets duurs te stelen."



Die vijftig euro per drie á vier maanden vindt hij een acceptabele uitgave. ,,In die periode hebben heel veel mensen mijn fiets laten staan en ook gezien dat die niet op slot stond. Voor vijftig cent per dag investeer dus ik in vertrouwen."



Wat hij hoopt te bereiken, is dat hij 'zaadjes plant' in de hoofden van mensen, die daardoor nadenken over hoe ze op hun manier kunnen bijdragen aan een veiliger gevoel. ,,Maar ik heb niet de illusie dat dat in mijn leven al leidt tot een heel andere samenleving. Misschien duurt dat wel duizend jaar."