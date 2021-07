Nicky S. ging volgens OM als beest tekeer op lichaam van loodgieter Johan, 22 jaar cel en tbs geëist

Artsen de markt op en prikken in de moskee in de race tegen exploderen­de besmet­tings­cij­fers

11 juli Nu het aantal coronabesmettingen explodeert, groeien de zorgen over het aanzienlijke aantal kwetsbare mensen dat nog altijd niet is gevaccineerd. Vooral in achterstandswijken. Op hun vrije zaterdag gaan artsen en geneeskundestudenten in Rotterdam de markt op met een missie: zoveel mogelijk mensen een prik laten halen.