Nicole (23) vecht al 9 jaar tegen Lyme: Ik wil eindelijk aan mijn leven beginnen

Het leven van Nicole speelt zich hoofdzakelijk af in een schemerige kleine kamer. Hier ligt ze op bed, bijna 24 uur per dag. De gordijnen zijn half gesloten, want ze kan niet veel licht verdragen. Geluid evenmin. Ze is doodmoe, maar slapen gaat vaak niet: daarvoor heeft ze te veel pijn, in haar gewrichten, spieren, haar hoofd. Met alles heeft Nicole hulp nodig.



Op goede dagen heeft ze net genoeg energie om te douchen en te eten. In het beste geval kan ze even naar beneden, of een serie kijken. Het is twee maanden geleden dat ze even buiten was. ,,Ik heb geen leven'', zegt Nicole met zachte stem. ,,Alles is een uitputtingsslag: mijn haar borstelen, omkleden, praten. Als ik ga douchen, voelt het alsof ik een marathon aan het lopen ben. Het is altijd een gevecht om de dag door te komen.''



Het is op de kop af negen jaar geleden dat Nicole ziek werd. Ze onderging in de jaren erna alle mogelijke onderzoeken en behandelingen en zag talloze doktoren. Pas in 2013 bleek dat Nicole de ziekte van Lyme heeft. Geen enkele behandeling heeft verbetering gebracht in Nicoles situatie. ,,Doordat de diagnose zo laat gesteld is, heeft de bacterie zo veel schade aangericht in mijn lijf. De Nederlandse artsen hebben me laten weten dat ik uitbehandeld ben.''