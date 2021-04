Niemand weet hoeveel prikken Nederland precies heeft gezet: ‘Jullie rapportage is slecht en verwarrend’

Eind januari gebeurde het al een keer op zomaar een zondagavond, en deze dinsdag was het weer zover: plotseling maakt het aantal gezette coronaprikken op het coronadashboard van de overheid een bijna wonderbaarlijke sprong omhoog. Turfden het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid in de loop van de dag nog iets meer dan 3,1 miljoen inentingen; ‘s avonds was de mijlpaal van 4 miljoen prikken ineens binnen handbereik met maar liefst 3,9 miljoen vaccinaties. Plots bevindt Nederland zich niet meer in de Europese kelder, maar doen we volgens het ECDC leuk mee in de subtop.