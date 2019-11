‘Niet alleen fout in Deventer Moordzaak: politie sjoemelde veel langer met geurproefhonden'

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant baseert zich onder meer op een rapport uit 1998 van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Dat politiemensen van het team Oost-Nederland sjoemelden met geurproeven vanaf 1997 kwam al eerder naar buiten. Nu blijkt dat in de tien jaar ervoor ook al werd gefraudeerd.

De rijksrecherche startte in 2006 een onderzoek naar het onjuist uitvoeren van deze proeven in Noord- en Oost-Nederland. Onder ede verklaarden twee politiemensen ‘nooit’ volgens de voorschriften te hebben gewerkt. Ze voerden de proef niet blind uit waardoor politiemensen wisten welk staafje hun hond moest kiezen om de juiste verdachte aan te wijzen.

Studentenmoord in Kampen

Bij één van de zaken waar de frauduleuze hondenproef is gebruikt gaat het om de brute studentenmoord op de Kampense studente Ceciel Bot in 1989. Kort na die moord werd Johan K. opgepakt en door de hond gekoppeld aan de moord. Hij zat zeventig dagen in voorarrest en kwam pas vrij nadat de echte dader, Duncan van B., een volledige bekentenis aflegde. Van B. zit tot op de dag van vandaag vast.

Ook in de Deventer moordzaak is de omstreden geurproef gebruikt. Daarbij is Ernest Louwes gelinkt aan een mes, het vermeende moordwapen. Uiteindelijk is dat bewijs in heropening van de zaak van tafel gegaan, maar werd Louwes alsnog veroordeeld op basis van ander bewijs: dna en telefoongegevens.

Herziening in tientallen zaken

Justitie zei in eerste instantie dat tussen 1997 en 2006 foutieve geurproeven zijn uitgevoerd. Na onderzoek liet het OM 2900 geurproeven ongeldig verklaren. In 1600 strafzaken werd de proef ook daadwerkelijk als bewijs gebruikt. In tientallen zaken leidde het tot een herzieningsverzoek. Uiteindelijk werden vier van de zeven hondengeleiders van de oefengroep Oost-Nederland uit Eefde veroordeeld.

Uit het onderzoek van het WODC zou blijken dat zij ruim 700 geurproeven hebben gedaan voor 1997. Een kwart van alle recherche-aanvragen voor deze proef in Nederland werd uitgevoerd door de groep hondenbegeleiders uit Oost-Nederland.

Opmerkelijk was dat zij met 74 procent positieve tests (waarbij de beoogde verdachte als dader werd aangewezen) het hoogst scoorden van iedereen. Een Twentse begeleider scoorde zelfs 86 procent. En dat terwijl het landelijk gemiddelde op 51 procent lag.

‘Zwakke zaak? Dan bel je hem’

Oud-rechercheur Jan Paalman, die nu een recherchebureau bestiert, kijkt niet op van het nieuws rondom de geursorteerproeven in Oost-Nederland. ,,Van de hondengeleider in dat korps wist iedereen binnen de politie: die heeft heel vaak succes met die geurproeven. Dus als je een zwakke zaak had, dan belde je hem. Hij werd, juist door die goede cijfers, ook heel vaak ingeschakeld. Ik denk niet dat hij er financieel gewin bij had, maar hij kreeg wel alle lof.”

Uiteindelijk stopte het OM pas in 2011 met de proeven vanwege ‘onvoldoende wetenschappelijke basis’. Het OM laat aan de Volkskrant weten dat niet te kunnen verklaren waarom het jaar 1997 als beginpunt van de fraude werd gemarkeerd.