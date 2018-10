‘Niet Amsterdam of Brabant, maar Utrecht is spil cokehandel’

Veel mensen denken dat Amsterdam en Brabant de drugscentra van Nederland zijn, maar in de regio Utrecht is de situatie nijpender. Dat zeggen politie en justitie. Het gebied speelt een hoofdrol in de internationale cocaïnehandel en is de kraamkamer van veel liquidaties.

Volgens recherchechef Johan van Hartskamp is de regio Utrecht internationaal dominant en leidend als het gaat om de handel in cocaïne. Daarbij verwijst hij onder meer naar drugscriminelen Redouan Taghi en Saïd Razzouki, die afkomstig zijn uit Vianen en Utrecht. ,,Zij die de handel in cocaïne beheren, komen uit deze regio. Ze zijn hier opgegroeid en hebben hier hun netwerk. En de effecten daarvan zijn ook hier te zien. De regie op de cocaïne zit in de regio Utrecht en de oorlogen worden hier en in Amsterdam uitgevochten.” Zowel Taghi als Razzouki houden zich schuil in het buitenland en staan op de internationale opsporingslijst.

Excessief geweld

Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein en tevens voorzitter van de taskforce die zich bezighoudt met de georganiseerde misdaad in de regio, maakt zich grote zorgen over het excessieve geweld dat gepaard gaat met de handel in cocaïne. ,,We zien het in de buurten en wijken in deze regio en de liquidaties die daar plaatsvinden. Het gaat om heel veel belangen en heel veel geld. Dan wordt het extreem gewelddadig.” Backhuijs verwijst onder meer naar liquidatiepogingen waarbij burgers gewond raakten, maar ook naar de moord op de broer van een kroongetuige. Deze kroongetuige heeft belastende verklaringen afgelegd over Taghi en Razzouki.

Afrekeningen

De twee kopstukken worden op dit moment officieel verdacht van het opdracht geven tot drie liquidaties, maar opsporingsbronnen denken dat zeker twintig afrekeningen in het criminele milieu aan het tweetal kunnen worden toegerekend. Er zijn bovendien grote zorgen om ‘de nieuwe aanwas’.

Het ronselen van jongeren om liquidaties te plegen is aan de orde van de dag. ,,Wij noemen het de kraamkamer van de liquidatiescene”, zegt officier van justitie Karola van Nie. ,,Als we het in de regio Utrecht geen halt kunnen toeroepen, worden de drugsproblemen in Amsterdam ook niet opgelost.”