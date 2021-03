Niet bij begrafenis kunnen zijn? Dankzij deze cameraman ben je er tot het allerlaatste moment bij

Digitale kerk neemt in coronatijd een vlucht: ‘We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan’

26 maart Naar de kerk gaan zit er op dit moment even niet in. Maar dankzij Joost de Visser hoeven gelovigen vanuit huis niets te missen van de dominee of pastoor. Zijn bedrijf Schaapsound legt digitale installaties aan in kerken door heel Nederland.