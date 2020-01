‘Niet burgemeester maar eerder bedreigd fruitbedrijf doelwit van granaat Kerkdriel’

UpdateNiet de Maasdrielse burgemeester Henny van Kooten, maar de zoon van een van de eigenaren van fruitbedrijf De Groot Fresh Group uit Hedel is waarschijnlijk het doelwit van de handgranaat die vanmorgen bij de voordeur van een appartementencomplex aan het Gasthuisplein in Kerkdriel is gevonden.

Rond 09.45 uur meldde de politie dat de granaat onschadelijk is gemaakt en het gevaar is geweken. Een politiehond doorzoekt het complex nu. ,,We willen zeker weten dat er niet nog ergens wat ligt", zegt burgemeester Henny van Kooten desgevraagd. ,,Hopelijk kunnen de geëvacueerde bewoners daarna snel naar huis.

Al geruime tijd bedreigd

De burgemeester sloot vroeg op de ochtend niet uit dat de granaat een waarschuwing aan zijn adres is. Maar inmiddels lijkt de zaak een andere wending te nemen. In een van de andere appartementen achter de gezamenlijke voordeur woont de zoon van een van de eigenaren van fruitbedrijf De Groot. En dat bedrijf wordt al geruime tijd bedreigd.

De transportroutes van De Groot worden soms gebruikt door criminelen die grote partijen drugs vanuit Zuid-Amerika naar Europa willen vervoeren. Al diverse keren is De Groot hiervan slachtoffer geworden en zijn er partijen drugs tussen het fruit gevonden. Iedere vondst is een gevoelige tik voor de criminelen. Zij lopen hierdoor immers miljoenen euro's mis.

Volledig scherm Hulpdiensten op het Gasthuisplein in Kerkdriel. © Bart Meesters

Blunder: adresgegevens op straat

Inmiddels loopt er een strafzaak tegen drie mannen die de eigenaren van fruithandel De Groot tot twee keer toe via sms'jes hebben bedreigd. Deze verdachten zitten al maanden vast. In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie een blunder gemaakt, door tientallen adressen van personeelsleden van De Groot in het dossier te zetten. Ook de verdachten hebben daar dus kennis van kunnen nemen.

Een officiële bevestiging dat er een link is met De Groot is er nog niet. Maar de burgemeester zegt ,,inmiddels ook vernomen te hebben dat misschien iemand anders het doelwit is.”



Diverse getuigen melden aan het Brabants Dagblad dat de betreffende medewerker vanmorgen onder politiebegeleiding vanuit Kerkdriel naar zijn werk in Hedel is gebracht. Taco van der Dussen, advocaat van De Groot, zegt: ,,Daar ga ik nu niks over zeggen.”

Volledig scherm De Explosieven Opruimingsdienst bekommert zich over de handgranaat. © Bart Meesters

Gevonden door een krantenbezorgster

De granaat werd rond 04.45 uur gevonden door een krantenbezorgster. Rond 05.30 uur schaalde de politie groot op. Tientallen mensen hebben hun woning in alle vroegte moeten verlaten. Zo'n dertig mensen zijn opgevangen in het gemeentehuis, waar ze broodjes en koffie krijgen.

Veel van hen werden pas enige tijd na het ontdekken van de granaat uit hun huizen gehaald. ,,Ik keek naar buiten en zag mensen met helmen lopen. Toen wist ik meteen: dit is foute boel'', zegt een bewoner die om 06.15 uur werd gewekt. Hij zit samen met zijn buren in het gemeentehuis, waar de bakker broodjes verzorgt. ,,Toch wel heel vervelend‘’, zegt hij. ,,Want we weten niet hoe lang het duurt.‘’

Ze kunnen in het gemeentehuis blijven zolang het duurt. Sommigen kiezen ervoor naar familie te gaan. Anderen maken liever gebruik van de ‘ontbijtservice’ van de supermarkt.

Omgeving afgesloten, winkels dicht

Zolang het onderzoek duurt, is de omgeving afgesloten. Ook de winkels rond het afgezette gebied zijn dicht. De Lidl is wel open.

Volledig scherm Burgemeester Henny van Kooten is druk bellend na de vondst van een handgranaat bij zijn woning. © Bart Meesters

Criminelen op de hielen

Burgemeester Van Kooten staat erom bekend dat hij criminelen op de hielen zit. Veel mensen in de dorpen van Maasdriel weten hem te vinden, ook thuis. In 2017 vertelde hij tegenover het Brabants Dagblad dat hij regelmatig anonieme tips in zijn brievenbus thuis krijgt. Daar was hij blij mee, zei hij toen.

Van Kooten liet een aantal grote controles houden op campings in Ammerzoden en Kerdriel en op bedrijventerrein De Geerden in Velddriel. Daarbij kwamen allerlei illegale zaken aan het licht. Ook werden er tienduizenden euro's in beslag genomen.

Volledig scherm Het Monseigneur Zwijsenplein in Kerkdriel is afgezet. De winkels blijven gesloten. © BD / Brigit Groeneveld

Volledig scherm De Explosieven Opruimingsdienst bekommert zich over de handgranaat. © Bart Meesters

