Niet de eerste keer dat ik met de laatste te maken heb

Vrachtwa­gen met xtc-afval vat vlam in woonwijk

9:35 Drugsafval-dumping in het buitengebied is een bekend probleem, maar midden in de stad Eindhoven ontdekte de brandweer vandaag twee vrachtwagens vol jerrycans en vaten met xtc-afval. Een van de wagens vloog zelfs in brand. 'De rode vloeistof sijpelde zo het riool in'.