Niet-drinkers saai noemen? Dan knaagt vast je eigen geweten

Het is weer januari, de maand waarin veel Nederlanders de alcohol even laten staan. Op ikpas.nl hebben al ruim 20.000 mensen hun deelname aangemeld. Op deze site geeft Jacqueline van Lieshout van het bedrijf Ontwijnen tips hoe je die periode overleeft: vermijdt bepaalde plekken, bekijk de situatie van dag tot dag. Zoek mensen die je kunnen steunen.



Gaat dit over overleven in het gebombardeerde Idlib, of over het overleven van de nieuwjaarsborrel op je werk? Nu snap ik dat stoppen met drinken voor veel mensen echt een opgave is. Alcoholverslaving is een serieus probleem in Nederland en vooral omdat heel veel mensen hun eigen verslaving bagatelliseren. ‘Ik verslaafd? Ach welnee! Gewoon, lekker een wijntje bij het koken. En een paar bij het eten. En dan misschien ’s avonds ook nog eentje. Maar veel? Nee joh. Als ik zou willen, zou ik zo kunnen stoppen.’