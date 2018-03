Niet vergeten: komend weekend schakelen we weer over naar zomertijd

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over op de zomertijd. Om 02.00 uur zetten we de klok een uur vooruit. We verliezen dus een uurtje slaap.

De omschakeling van wintertijd naar zomertijd en vice versa wordt geregeld in een Europese richtlijn. Die zorgt ervoor dat alle lidstaten in het laatste weekeinde van maart de klok een uur vooruit zetten en het laatste weekend van oktober weer een uur terug.

In februari nog vroeg het Europees Parlement de Europese Commissie een grondig onderzoek uit te voeren naar die richtlijn. Sommige leden van het Europees Parlement vinden de overschakeling naar zomertijd overbodig. Toch blijft die voorlopig bestaan.

Bioritme

,,De verandering van tijd is niet goed voor het lichaam", zegt Roland Pec, slaapexpert bij het Europees Centrum voor Medische Psychologie PsyPuriel in Brussel. ,,Mensen kunnen daardoor last krijgen van hun bioritme. De één maakt de overgang gemakkelijker dan de ander. Vooral ouderen hebben er last van. Om je gemakkelijker aan te passen, is het aan te raden om geleidelijk aan een beetje vroeger te gaan slapen, én de ochtend nadien een beetje vroeger op te staan. Zo kan je lichaam wennen aan het feit dat er ’s ochtends meer daglicht is.''

William Willet

De Engelse aannemer William Willet kwam in 1907 op het idee van zomertijd om energie te besparen, omdat de verlichting in de zomer een uur later aangestoken kan worden. Maar het duurde nog tot de Eerste Wereldoorlog voor het plan aansloeg. De Duitsers gebruikten het als eersten. Andere landen volgden snel.