Nieuw bewijs voor moord op Belgische loodgieter, verdachte (18) legt belastende verklaring af

De politie heeft nieuw bewijs in het onderzoek naar de vermissing op 2 juni 2019 van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Een van de verdachten, een 18-jarige vrouw uit Steenbergen, heeft een belastende verklaring afgelegd over de rol van drie medeverdachten onder wie haar 39-jarige moeder en de (hoofd)verdachten Wanda van R. en haar partner Nicky S..

Het verhaal van de jonge vrouw zou in grote lijnen overeenkomen met eerdere verklaringen van twee getuigen in de zaak: de minderjarige zonen van Wanda. Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek. De 18-jarige verdachte uit Steenbergen is een paar dagen voor Kerstmis uit de cel gelaten, kort na het afleggen van haar verklaring.

Vanmorgen is er in de rechtbank in Breda voor het eerst een openbare zitting over de zaak. De drie nog vastzittende verdachten maken voor zover bekend in verhoren tot nog toe gebruik van het zwijgrecht. De verwachting is dat het Openbaar Ministerie meer bijzonderheden over de zaak zal vrijgegeven.

Ontvoerd

De politie gaat ervan uit dat Van der Heyden in de woning van Wanda en Nicky in Zoersel (B.) is ontvoerd en daarna in zijn eigen busje mee naar Steenbergen is genomen. Het stel zou van plan zijn geweest de loodgieter te beroven. De moeder en dochter uit Steenbergen zouden daarbij aanwezig zijn geweest. De moeder is een ex van S..

In Steenbergen is Van der Heyden mogelijk enige tijd gegijzeld geweest en vastgehouden in zijn busje. Hoe de man om het leven is gekomen, is niet duidelijk. Aan de zus en zwager van Wanda heeft Nicky S. verklaard dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de Belg.

Verbrand

Mede op basis van de verklaringen van de minderjarige jongens gaat de politie ervan uit dat het lichaam van het slachtoffer in stukken is gezaagd, (deels) is verbrand op het woonwagenkampje in Steenbergen waar de verdachte moeder en dochter wonen en daarna door S. is gedumpt.

Ondanks intensief speurwerk en onder meer een zoektocht met duikers in het Schelde-Rijnkanaal heeft de politie geen stoffelijke resten gevonden.