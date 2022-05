‘Nieuw dieptepunt’ bij Ter Apel: tientallen asielzoekers dreigden buiten te moeten slapen

De groep dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, omdat er geen plek voor hen was bij de opvanglocatie. Zowel COA-voorlichtster als VluchtelingenWerk Nederland spreken van ‘een indrukwekkend dieptepunt’, nu asielzoekers een tijd buiten hebben moeten overnachten en bij het hek van het aanmeldcentrum hebben moeten wachten.

,,Op de opvanglocatie was geen plek. Ook was er geen mogelijkheid om ze elders onder te brengen, omdat we het vervoer niet meer geregeld konden krijgen. We hebben dekens en eten en drinken uitgedeeld om ze toch nog iets van fatsoenlijke opvang te bieden. Meer konden we op dat moment niet doen”, zegt de woordvoerster.

Quote Een aantal mensen lag ook al onder een deken bij de hekken. Ik denk niet dat dit ooit eerder is voorgeko­men Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Dat zou betekenen dat de asielzoekers de nacht in de openlucht hadden moeten doorbrengen. ,,Ja, dat klopt”, aldus het COA. ,,Een aantal mensen lag ook al onder een deken bij de hekken. Ik denk niet dat dit ooit eerder is voorgekomen. Dit is een indrukwekkend dieptepunt.”

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, laat aan RTV Noord weten dat ook de gemeente alles had geprobeerd. ,,Ik ben de hele avond in Ter Apel geweest. Er was uiteindelijk ruimte in Budel, maar men kreeg het vervoer niet meer voor elkaar”, zegt hij tegen de regionale zender. ,,De situatie blijft onverminderd zorgelijk en vraagt om opschaling.”

Ondergebracht in wachtruimtes

Uiteindelijk is in de nacht van dinsdag op woensdag alsnog besloten de groep onder te brengen in wachtruimtes in het aanmeldcentrum. ,,Er zijn daar geen bedden. Maar ze hebben tenminste nu wel een dak boven hun hoofd”, aldus de COA-woordvoerster. Het COA hoopt woensdag alsnog elders in het land een opvangplek voor de groep te vinden. ,,Maar het vraagstuk blijft bestaan. Ter Apel is de bottleneck en het blijft voorlopig een spannende tijd.”

Het is vooralsnog niet duidelijk waar de tientallen asielzoekers die dinsdagnacht op straat dreigden te moeten slapen de aankomende nacht terechtkunnen. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. ,,Er is nog overleg over verschillende opvanglocaties. In de loop van de ochtend verwachten we daar meer duidelijkheid over.”



De problemen bij Ter Apel spelen al geruime tijd. In de centrale opvanglocatie is plaats voor maximaal 2000 vluchtelingen maar het COA moet er bijna elke dag enkele tientallen mensen meer onderbrengen.

Motie voor speciale noodwetgeving afgewezen

Volgens VluchtelingenWerk Nederland moet op korte termijn beroep worden gedaan op burgemeesters voor meer opvangplekken. Daarbij verwijst de woordvoerder naar een motie van Suzanne Kröger van GroenLinks die gisterenavond niet werd aangenomen in de Tweede Kamer. Zij stelde voor om de speciale noodwetgeving, voor voldoende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, uit te breiden naar andere groepen, vanwege het enorme tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit landen als Syrië, Jemen, Afghanistan en Turkije.

,,Deze motie had Ter Apel kunnen ontlasten, maar heeft het helaas niet gehaald. Dat vonden wij gisteravond al bijzonder jammer omdat de situatie heel acuut is, en al helemaal als je dan ziet dat mensen vannacht een tijd buiten moesten slapen.” Dat er binnen enkele weken opvangplekken werden gevonden voor Oekraïners toont aan dat er wel oplossingen mogelijk zijn, aldus de woordvoerder.