Nieuw drama Fred van Leer: twee mannen met vuurwapen overvallen zijn woning

videoTwee mannen die zich voordeden als pakketbezorgers van PostNL hebben stylist Fred van Leer vanochtend in zijn woning in Rotterdam overvallen. Omstreeks 07.45 uur werd hij bedreigd met een vuurwapen. In een videoboodschap op Instagram laat Van Leer weten dat hij zich sterk voelt en dat hij aangifte gaat doen.

Fred van leer, die op het moment van de overval alleen thuis was, raakte lichtgewond en is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen er rennend vandoor. De politie is nog naar hen op zoek, maar heeft wel een vuurwapen gevonden.



Van Leer was er vanochtend snel bij met een filmpje om zijn volgers een update te geven over de overval. ,,Klopt, ze hebben vanmorgen getracht mij te overvallen. Twee jongens in Post NL-pakjes, met een pruik op. Een heel lelijke, by the way. Ik ben bedreigd met een vuurwapen, klopt ook.”

Fred laat echter weten geen klappen te hebben ontvangen. ,,Weet je wie er wel klappen hebben gekregen? Die gasten die beneden aan de trap lagen.”



Inmiddels is de stylist onderweg om aangifte te doen. Hij voelt zich sterk, ondanks dat hij een gekneusde rib en een dikke lip heeft. ,,Dat doet inderdaad veel pijn. En door! En dat is natuurlijk makkelijk gezegd.” Van Leer waarschuwt zijn volgers voortaan goed op te letten bij het openen van de deur en benadrukt ook nog even dat er absoluut niets bij hem te halen valt. ,,Lieve mensen, als je misschien met een heel groot schilderij de deur uit wil lopen, dan mag het. Maar de trap is hoog, hé. Fijne dag!”, sluit hij de video af.

Volledig scherm Fred van Leer © EM-Press/Patrick van Emst

Het lijkt er niet op dat de overvallers iets hebben buitgemaakt. ,,Maar dat moet nog wel goed worden onderzocht’’, aldus een politiewoordvoerder, die ook nog niets kon vertellen over de aanleiding voor de overval. Op dit moment bewaken drie agenten de woning. Buurtbewoners zeggen niets te hebben gezien, maar hoorden rond het tijdstip van de overval wel veel herrie. ,,De overvallers schreeuwden naar elkaar’’, aldus een buurtbewoner.

Ziekenhuis

Het is een nieuw hoofdstuk in een periode vol ellende voor de stylist en tv-persoonlijkheid. Eind oktober werd Van Leer ook al het slachtoffer van een lek. Online ging een seksvideo rond, waarin de 44-jarige presentator te zien is. Wie de video heeft verspreid, is onduidelijk. Het lekken van het filmpje had zoveel impact op hem dat hij enkele dagen later werd opgenomen in het ziekenhuis. Hoewel hij aanvankelijk niks wilde loslaten over de opname, besloot Van Leer eenmalig een filmpje te delen, waarin hij zijn verhaal deed.

Volledig scherm Twee mannen die zich voordeden als pakketbezorgers van PostNL hebben woensdagochtend de woning van Fred van Leer overvallen in Rotterdam. © Instagram Fred van Leer

,,Ik was in complete paniek. Zonder in details te treden, en ik heb heel lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik ga het wel zeggen, want ik wil de regie in eigen hand nemen: ik heb mezelf iets aangedaan”, deed Van Leer toen uit de doeken. Omdat er accuraat werd gehandeld, waren de artsen er op tijd bij.

Ik ga voor mijn geluk

Van Leer stelde toen overigens geen aangifte te doen. ,,Mijn manager Conny kwam met de zin: ‘Ga je voor je geluk of voor je gelijk?’ Ik ga voor mijn geluk. Ik heb het gezien bij andere mensen die aangifte hebben gedaan. Drie jaar lang wordt het opgerakeld, drie jaar lang moet je je verhaal vertellen. En wat krijgt diegene? Die moet twee middagjes schoffelen en jij krijgt een doosje kersenbonbons. Hé, flikker op. Ik ga door met mijn leven.”

