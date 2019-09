Nieuw Guinness World Recordsboek puilt uit: van oudste dj tot mega-pingpongbatje

Van de Leur is verbonden aan De Fontein, de Utrechtse uitgeverij die de Nederlandstalige versie van het recordboek op de markt brengt. Vanaf vandaag ligt editie 2020 in de winkel, een boekwerk van 255 pagina's. ,,Er zijn zo'n vijfduizend records afgedrukt, waaronder veertien uit Nederland. Het is slechts een fractie van de recordaanvragen die bij de organisatie in Londen binnenstromen. Zij verwerken elke dag meer dan honderd aanvragen over elk denkbaar onderwerp. De selectie om in het boek te komen is streng, 5 tot 15 procent van de records wordt uiteindelijk gepubliceerd. Zo moest er dit jaar 'nee’ worden verkocht aan onder meer de initiatiefnemers van ‘meeste ongelezen e-mails’, ‘kortste potlood ter wereld’ en ‘langste tijd onder de douche’’’, vertelt Van de Leur.