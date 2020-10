Nieuw militair schiethuis is een schot in de roos

Extra militairen ingezet voor kustbewa­king Caribisch gebied

17 oktober Defensie zet extra militairen in om de Kustwacht in het Caribisch gebied te ondersteunen. De militairen gaan extra kustobservaties uitvoeren. Volgens de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied moeten die voorkomen dat vluchtelingen het eiland weten te bereiken.