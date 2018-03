Nieuw onderzoek kunstgras stelt bezorgde ouders niet gerust

Het nieuwe Amerikaanse onderzoek dat vaststelt dat er geen verband bestaat tussen kanker en kunstgraskorrels stelt de verontruste Nederlandse ouders van stichting 'Kom Van Dat Gras Af' geenszins gerust. Siulie Tan, een van die bezorgde ouders: ,,Dit is geen Eurekamoment voor ons. Integendeel. We moeten juist heel kritisch kijken naar elk onderzoek dat over dit onderwerp verschijnt.''

Want zelfs al wordt er in dit Californische onderzoek aangetoond dat er geen verband is tussen het zogeheten 'rubbergranulaat' en kanker, dan nog staat volgens haar wel vast dat sommige stoffen in het spul wel degelijk risicovol zijn. ,,We hebben het wel over versneden rubberbanden waarin onder anderen PAK's voorkomen: schadelijke stoffen waarvan we weten dat ze kankerverwekkend kunnen zijn.''

Bovendien moeten álle huidige onderzoeken met argusogen bekeken worden, vindt ze. ,,Het punt van deze hele discussie over het rubbergranulaat is dat we willen weten wat het sporten op deze velden op de lánge termijn betekent voor kinderen en volwassen. En dat is best lastig om nu al - anno 2018 - vast te stellen. Daarbij zou het ook nog eens zo kunnen zijn dat het effect op het ene mens groter is dan op het andere.''

Ook wijst Tan erop dat er nog steeds 'vooraanstaande deskundigen' zijn die kanttekeningen plaatsen bij het veelvuldige gebruik van de rubberkorrels op voetbalvelden. Zo heeft toxicoloog Martin van den Berg benadrukt dat de korrels beter niet gebruikt kunnen worden, tenzij onomstotelijk vaststaat dat ze veilig zijn.

Wat Tan ook wil onderstrepen: er zijn inmiddels genoeg veilige alternatieven voor de velden met de zwarte korrels. ,,Sportclubs hóéven dus helemaal geen gebruik meer te maken van deze velden.''

Quote Nu juichen is echt te vroeg juichen Siulie Tan

Tan vindt het daarom ook raar dat een partij als de VVD er, na het verschijnen van dit Amerikaanse onderzoek, al op hint dat alle commotie misschien voor niks is geweest. ,,Ik vind dat de volksvertegenwoordigers hierin een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Nu juichen is echt te vroeg juichen.''

De ophef over de korrels ontstond najaar 2016 toen tv-programma Zembla met de uitzending 'Gevaarlijk spel' kwam. Daarin luidden experts de noodklok over kunstgras bestrooid met rubberkorrels. Na de uitzending meldden zich vele bezorgde sportclubs, stichtingen en gemeenten.