Nieuw onderzoek naar Janssenvaccin: ‘Tweede prik is niet te vermijden’

Twee vaccina­ties straks mogelijk niet meer voldoende voor toegang tot festival

21 juli ID&T, de organisatie die tientallen grote festivals vertegenwoordigt, gaat onderzoeken hoe evenementen op korte termijn alsnog veilig georganiseerd kunnen worden. Van groot belang is dat het Testen voor Toegang waterdicht is en er dus geen mensen zonder geldige QR-code op een festivalterrein kunnen komen. De QR-code moet het bewijs zijn dat zeer recent negatief is getest op corona. Twee vaccinaties zouden dan waarschijnlijk geen recht meer geven op toegang.