Nieuw onderzoek naar 'sporttasmoord' in Groningen

De politie zegt nieuwe aanwijzingen te hebben gekregen gekregen over de ruim twintig jaar oude moord. Daarom is het onderzoek nu heropend. De Telegraaf, die het nieuws vanochtend naar buiten bracht, meldt een concrete tip te hebben gekregen over de zogeheten 'sporttasmoord'.



De Groningse straatprostituee Antoinette Bont verdween in de zomer van 1995. Drie dagen nadat ze als vermist werd opgegeven zagen twee roeiers in het Winschoterdiep bij Zuidbroek iets van plastic dobberen dat met touw was omwonden. Toen de politie het pakket voorzichtig openmaakte, bleek er een zwaar toegetakelde vrouwelijke romp in te zitten. Die was doorzeefd met kleine kogels. Dankzij de tatoeage op haar borst kon de politie herleiden dat de romp toebehoorde aan Bont.



Weer drie dagen later vonden twee jongens in het Peizerdiep aan de rand van Roderwolde een sporttas. Daarin zaten twee handen, twee armen en twee benen. De lichaamsdelen bleken bij de romp van Bont te horen. Het hoofd is nooit gevonden.