Nieuw seizoen Straat Wijs: Wat weet jij nog van seksuele voorlichting?

videoGiechelen in het biologielokaal tijdens de lessen seksuele voorlichting is ons allen niet vreemd. Maar hoe is het gesteld met de seksuele kennis anno 2020?

In het tweede seizoen Straat Wijs dat op deze site verschijnt, gaat presentator Quinten Popma (33) wederom het land door om de kennis te testen van voorbijgangers, ditmaal passeren schoolvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en scheikunde de revue. ‘Vorig seizoen lag de focus op taal, het leek ons nu interessant om andere schoolvakken te belichten en te zien wat de kennis daarvan is, wat is er allemaal blijven hangen?’

In deze eerste aflevering bezoekt Popma het ‘skitterende’ strand van Scheveningen waar hij aftrapt met een vragenvuur over seksuele voorlichting. Maar dan wel met een ‘woke tintje’. ‘Bij seksuele voorlichting komt men vaak niet verder dan een condoom over een banaan trekken. We kijken bijvoorbeeld veel meer naar gender: we bespreken onder andere het begrip hermafrodiet en we leggen de orgasmes van mannen én vrouwen naast elkaar.’

De seksuele kennis in Scheveningen viel vies tegen. ‘Nee, dat was niet zo goed. Een hermafrodiet werd vergeleken met een transgender en bij het zien van de clitoris dachten drie mensen zelfs dat het een kledinghanger was.’ Maar dat mocht de pret niet drukken volgens Popma. ‘Jonge mensen waren wat meer giechelig en oncomfortabel. Ouderen durfden juist wel meer te zeggen, die konden er de lol wel van inzien.’

De komende afleveringen beloven ook interessant te worden. ‘Bij de aflevering Maatschappijleer in Zwolle heb ik interessante gesprekken gevoerd, dat was allemaal iets diepgaander.’ Hoe het met Popma’s eigen kennis zit? ‘Ik weet zelf ook niet alles nee, maar Engels bijvoorbeeld is echt mijn straatje. Maar ik ben blij dat ik de kaartjes in m’n handen heb en ik degene ben die de lakens uitdeel, haha. Het is namelijk best een hoog hoe zat het ook alweer-gehalte!’

In het eerste seizoen reisde Popma met zijn schoolbord door het land om taalkennis te testen. (Aflevering linken?)

Straat Wijs verschijnt iedere woensdag op deze site.

Kijk hier naar meer van onze serie's:

Volledig scherm © videostill