Nieuwe aanhoudingen in moordonderzoek Belgische zakenman Stefaan Bogaerts

De moord op Bogaerts maakt onderdeel uit van het grote liquidatieproces Eris, dat draait om liefst vijf moorden en tien moordpogingen in het criminele circuit. Stefaan Bogaerts werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse. In het café aan de Lisstraat kwamen veel leden van Caloh Wagoh. De politie denkt dat Bogaerts, die handelde in zeecontainers, terecht is gekomen in een conflict over gesmokkelde cocaïne en als gevolg daarvan is vermoord. Kroongetuige Tony de G. heeft belastende verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van de motorclub bij de moord.

Gebrek aan bewijs

Verdachten Errol van M. en Marciano M. werden al eerder, tot twee keer toe, aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Dit nadat dna-sporen van de twee werden aangetroffen op kleding in een brandende vluchtauto. Toch werden de twee vrijgelaten, wegens gebrek aan bewijs. Daarna volgende een tip van inlichtingendienst TCI. Ook de verklaring van een anonieme bedreigde getuige kwam daarbij, waarop de twee opnieuw werden aangehouden. Toch werd dat door de rechtbank in het najaar van 2020 niet voldoende bevonden.

De politie sprak de afgelopen maanden twee maal uitgebreid met een nieuwe getuige. Deze man zou in 2017 van Errol van M. zelf vernomen hebben van zijn betrokkenheid bij de moord. Van M. zou hem hebben verteld dat het de bedoeling was dat medeverdachte Jack S. had moeten schieten, maar dat het te lang duurde en Jack het wapen niet doorgeladen kreeg. Ook zou Van M. aan de getuige hebben gesteld dat hij het wapen had overgenomen en geschoten. De advocaat van Errol van M. stelde dat de verklaring van deze nieuwe getuige er een die ‘vol stond van de grootspraak’.

Inhoudelijke behandeling start in augustus

Het is de bedoeling dat het Eris-proces in augustus begint met de inhoudelijke behandeling. Volgens de officieren van justitie zijn de verhoren van de kroongetuige bij de rechter-commissaris 'voortvarend’ verlopen. Dat geeft de rechtbank ruimte om andere aanvullende getuigen te horen. Zo deed Oscar Bolluyt, de raadsman van verdachte Michel K., het verzoek om de vader van zijn cliënt te laten horen. Die zou namelijk weten dat de kroongetuige zich al in 2014 bereid toonde huurmoorden te plegen, iets dat hij zelf heeft ontkend.

Het OM maakte daarnaast bekend dat onlangs opnieuw is besloten dat één omstreden verklaring van de kroongetuige permanent aan het dossier zal worden onttrokken. De officieren vinden dat deze verklaring, die naar verluidt over moorden in Rotterdam zou gaan, niet van belang is in dit proces. Bovendien zou het zorgen voor extra gevaar voor de kroongetuige. De advocaten van de medeverdachten waren het daar niet mee eens en vragen de rechtbank alsnog deze verklaring toe te voegen aan het dossier.

