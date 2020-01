Nieuwe acties van boeren op veertig plekken door heel Nederland

Vorige week maakte Agractie bekend een nieuw groot protest te houden. Op zo'n veertig goed zichtbare locaties in grote Nederlandse steden, zal de actie Boerderijprijzen plaatsvinden. ,,We zullen onbewerkte agrarische producten aan de man brengen voor de gemiddelde prijs die de boer ervoor ontvangt. Hiermee willen we de consument duidelijk maken hoe slecht de positie van de Nederlandse boer op dit moment is. Een eerlijke prijs voor de boer is in het belang van de consument; veilig voedsel dat ook in de toekomst beschikbaar is, is voor iedereen belangrijk.’’