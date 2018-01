Nieuwe blunder fiscus: tientallen blauwe enveloppen op de mat

Weer een arts die Q-koorts zegt te genezen: 'Le­vens­ge­vaar­lijk'

9:20 De Q-koortspatiënten die in zee gaan met Leendert Kunst, een alternatief arts die beweert hen te genezen door bloed af te nemen en weer in te spuiten, zijn 'levensgevaarlijk' bezig. Dat stelt internist Chantal Bleeker, hoofd van het Q-koorts expertisecentrum van het Radboudumc in Nijmegen.