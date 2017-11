Nieuwe campagne: Een op de vier heeft hersenaandoening

De onderzoekers beschouwen psychische stoornissen ook als hersenaandoeningen. Dit is meteen ook de grootste groep: bijna 2 miljoen Nederlanders lijden aan een psychische stoornis, zoals persoonlijkheidsstoornissen, depressie of angst- en paniekstoornissen. Neurowetenschapper Laura Rigter erkent dat ook andere factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van psychische stoornissen. ,,Maar er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat in de hersenen veranderingen plaatsvinden.''



Een hersenaandoening is niet altijd de directe oorzaak van een stoornis, zegt Rigter, maar de hersenen bepalen wel hoeveel 'aanleg' iemand heeft.



Na psychische stoornissen volgen chronische hersenaandoeningen zoals dementie of de ziekte van Parkinson, waaraan ruim 1,3 miljoen mensen lijden. Erna volgen mensen met hersenletsel (645.900 mensen), slaapstoornissen (506.200 mensen) en een verstandelijke handicap (100.400 mensen).



,,Ook al is een hersenaandoening niet altijd zichtbaar, iedereen kent dus wel iemand die hier aan lijdt'', vertelt Rigter. ,,Hersenaandoeningen brengen niet alleen hoge zorgkosten met zich mee, ook de sociale gevolgen zijn vaak groot. Daarom starten we met een campagne waarin we de impact van een hersenaandoening willen laten zien."



In de campagne belicht de stichting de levens van vier patiënten met een hersenziekte, om te laten zien hoe deze hun leven en dat van hun omgeving op z'n kop heeft gezet. Daar zijn documentaires en tv-spotjes over gemaakt.