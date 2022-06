Nieuwe coronagolf mag niet te snel komen: sectorplannen nog niet klaar

Binnenkort komt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) met zijn aanpak voor komend najaar. ,,Eigen verantwoordelijkheid is daarbij het centrale punt”, meldt een ingewijde. ,,Zelftesten blijft, de isolatieplicht na infectie ook.” Maar de sectorplannen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. ,,We noemen wel basisprincipes, maar details moeten echt nog volgen”, bevestigt een andere bron.

Dat zal tegen het zere been zijn van een deel van de Tweede Kamer, dat aandringt op een goede voorbereiding op de herfst en winter, inclusief uitgewerkte plannen en een degelijke communicatiestrategie in het geval de infecties werkelijk hard oplopen.

Nervositeit

Op het ministerie van Volksgezondheid heerst nervositeit over de periode met de ‘r’ in de maand. Dan moet rekening gehouden worden met een heropleving van het coronavirus. Die kan gepaard gaan met miljoenen infecties, rekende Kuipers eerder voor, met massale personeelsuitval en potentiële overbelasting van de zorg tot gevolg.

Het kabinet zou daarom snel met uitgewerkte plannen komen die algemene lockdownregels moeten voorkomen. Als er bij oplopende infectieaantallen in restaurants, theaters, kantoren en fabrieken specifieke maatregelen genomen worden - denk aan speciale looproutes, beperkte openstelling of mondkapjesplicht - kunnen algemene sluitingen langer vermeden worden, stelde Kuipers. Maar de uitwerking duurt langer. ,,Dus het is de vraag of het dan allemaal op tijd is”, zegt een bron.

Impact

Overigens staat allerminst vast dat het coronavirus komende winter net zulke ontwrichtende impact heeft als eerder. Het aantal infecties loopt inmiddels weer wat op, maar met de huidige circulerende virusvarianten lijkt de kans op grote problemen nog gering.

Maar al vaker tijdens de pandemie verkeken experts en beleidsmakers op het virus, daarom dringt de politiek aan op een goede voorbereiding. De zomermaanden moeten daarvoor gebruikt worden. Kuipers riep de branches vorige maand nog op om haast te maken:

,,Diverse sectoren werken aan plannen, anderen zijn terughoudender. Daarom mijn algemene oproep: bereid je voor, doe het niet alleen voor de samenleving, doe het vooral voor je eigen bedrijf of instelling. We moeten er werk van maken, anders krijgen we in het najaar echt een probleem.”