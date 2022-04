Nieuwe coronavariant komt er zeker: ‘Naïef om te veronderstellen dat we nu klaar zijn’

,,Het is zeker dat we er nog niet mee klaar zijn”, zegt Marion Koopmans, viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT). Of de nieuwe versie nog minder ziekmakend zal zijn dan omikron is niet te voorspellen. ,,Dat is net zo waarschijnlijk als het omgekeerde: er is nog geen enkele wetmatigheid te zien in het ziekmakende karakter van het virus.”