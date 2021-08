‘Nieuwe demonstrant’ tart politie tot op het bot: ‘Deze mensen gáán maar door’

Afghaanse jongerenbe­we­ging noemt staken evacuatie bizar: ‘Mensen die je geholpen hebben, laat je daar niet achter’

26 augustus Het staken van de evacuatievluchten vanuit Kaboel leidt ertoe dat vele westers-georiënteerde Afghanen ‘in de val zitten’ en daaruit niet meer zullen kunnen ontsnappen, zegt de in Afghanistan geboren en in Duiven opgegroeide Nadjla Akbari (29). Als een van de bestuursleden van de jongerenbeweging Azadi houdt zij zaterdag in Amsterdam een demonstratie om aandacht te vragen voor het lot van de Afghanen die noodgedwongen moesten achterblijven.