Nieuwe dienstregeling: meer en langere treinen door betere planning

Vraag naar hulp bij stoppen met roken explodeert

3:00 De vraag naar serieuze hulp om te stoppen met roken, is in zes jaar tijd geëxplodeerd. Twaalf keer zoveel mensen als in 2012 riepen vorig jaar de hulp van hun zorgverzekeraar in om een cursus te volgen of medicatie te kunnen gebruiken tegen hun rookverslaving.