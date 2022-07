Nieuwe getuige 'Eddy' linkt Taghi aan moord Peter R. de Vries, vandaag extra zitting

MET VIDEOBij de rechtbank in Amsterdam vindt vandaag een extra zitting plaats in de strafzaak tegen de twee verdachte uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Justitie beschikt over verklaringen die Delano G. en Kamil E. in verband brengt met Ridouan Taghi. Ondertussen is ook bekend geworden dat de Amerikaanse FBI Nederland al een halfjaar voor de moord waarschuwde dat Taghi vanuit de gevangenis contact had met de buitenwereld.

Eigenlijk had de rechtbank het onderzoek op 15 juni gesloten, omdat het proces was afgerond. Maar de rechtbank heropent het onderzoek nu, omdat er vorige week nieuwe stukken zijn ingestuurd door het Openbaar Ministerie.

Volgens NRC gaat het om verklaringen van de Pool ‘Eddy’, die in het diepste geheim heeft verteld over de link tussen Delano G., Kamil E. en de vorige week opgepakt Krystian M. Ook linkt hij de zaak aan Ridouan Taghi. Deze nieuwe getuige zou al in juni, de maand voor de moord, van Krystian gehoord hebben dat Kamil ‘aan het jagen was op die journalist’. „Die moest dood omdat hij werkte voor de kroongetuige.”

Tegen de verdachten Delano G. (22) en Kamil E. (36) is op 7 juni een levenslange gevangenisstraf geëist. Heropening is nodig, meldde de rechtbank vorige week, om kennis te nemen van de nieuwe stukken. Het OM en de advocaten van de beide verdachten kunnen er maandag tijdens de extra zitting op reageren. De uitspraak in de zaak stond gepland op 14 juli. Er zal dan wel een zitting zijn, maar of de rechtbank ook vonnis wijst, is nog niet duidelijk. Over de inhoud van de nieuwe stukken is niets bekendgemaakt.

FBI waarschuwde Nederland

Onderdeel van het proces is de vraag of Ridouan Taghi opdracht heeft gegeven voor de moord op Peter R. de Vries. Bekend was al dat justitie zijn neef en voormalig advocaat Youssef Taghi ervan verdenkt boodschappen van Ridouan uit de gevangenis te hebben doorgespeeld. NRC schrijft zondagavond dat Taghi ook voor Youssefs komst contact had met de buitenwereld vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Met een cryptotelefoon zou hij in november 2020 contact hebben gehad met een handlanger, de Italiaanse maffiabaas Rafaelle Imperiale. Die stond op zijn beurt weer in contact met Taghi’s zoon. De FBI merkte dit op en waarschuwde Nederland. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst bleef het niet bij één contact, maar zou er regelmatig over en weer worden gecommuniceerd vanuit de EBI. Taghi kreeg hierbij hulp van een of meerdere gevangenisbewaarders.

Ridouan Taghi

In het berichtenverkeer werd in elk geval gesproken over drugshandel, zo blijkt uit ontsleutelde informatie. De vraag is of er ook gesproken is over Peter R. de Vries. Tegen Taghi is, vanwege zijn volgens justitie leidende rol in een reeks andere moordzaken, in dat proces op 28 juni levenslang geëist.



De Vries was adviseur van de kroongetuige in Marengo, Nabil B. In 2018 werd B.’s broer doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum. De Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later. Delano G. en Kamil E. werden kort na de aanslag aangehouden, in een auto op de A4.



Vorige week werd bekend dat er drie nieuwe verdachten zijn aangehouden in het grootscheepse rechercheonderzoek naar de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Krystian M., die de beide uitvoerders rechtstreeks zou hebben aangestuurd. Daarnaast zijn - op Curaçao en in Spanje - twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video’s zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.

