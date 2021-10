Nieuwe golf van voetbalgeweld: ‘We hebben ons anderhalf jaar koest moeten houden’

bijna 6000 besmettingen Zorgen bij experts om hogere coronacij­fers, kabinet vindt ingrijpen nu niet nodig

18:18 Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5903 toegenomen. Dat zijn er 1569 meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zet daarmee door, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In het kabinet is geen paniek vanwege de stijgende cijfers. Het kabinet blijft waakzaam, maar ziet geen reden om al eerder te besluiten over het al dan niet aanscherpen van de coronaregels, aldus ingewijden.